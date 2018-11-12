МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Китайский ритейлер Alibaba Group установил новый рекорд: общий объем продаж компании через площадку Alipay за минувшее воскресенье, 11 ноября (традиционно в Китае в этот день проходит День холостяков), составил $30,8 млрд. Это выше предыдущего рекорда, установленного в 2017 году, на 27%.

Как сообщается на корпоративном новостном сайте Alizila, год назад 11 ноября было ритейлером было продано товаров на $25,3 млрд.

В топ-10 стран, где которых больше всего покупали товаров у Alibaba, вошли Япония, США, Корея, Австралия, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Новая Зеландия и Италия.

Как в свою очередь сообщает агентство Bloomberg, самыми продаваемыми товарами стала продукция брендов Xiaomi, Apple и Dyson.

Впервые компания запустила распродажи на День холостяков в 2009 году, они проходят на всех торговых площадках Alibaba Group.

11 ноября в Китае проходит День холостяков каждый год. Четыре единицы (11.11) символизируют не состоящих в браке людей. Традиция отмечать этот день появилась в Китае в 1990-е годы среди университетской среды: с тех пор люди сами покупали себе подарки в этот праздник.