МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG за три квартала 2018 года уменьшилась на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,639 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на акцию составила 6,08 евро против 8,12 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 8% — до 28,524 миллиарда евро.

Чистая прибыль компании за третий квартал составила 2,886 миллиарда евро, что на 25,6% ниже показателя годичной давности. Прибыль в пересчете на акцию составила 2,94 евро против 4,38 евро годом ранее. Выручка выросла на 23,4% — до 9,905 миллиарда евро.

Выручка фармацевтического дивизиона Bayer за девять месяцев сократилась на 1,4% — до 12,482 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) — на 7,9%, до 4,121 миллиарда евро, а сельскохозяйственного подразделения — выросла на 31,3%, до 9,633 миллиарда евро. Выручка от продаж подразделения Animal Health ожидаемо сократилась на 6% — до 1,178 миллиарда евро.

Увеличение показателя по сельскохозяйственному подразделению объясняется приобретением Monsanto. Негативное влияние на финансовые результаты Consumer Health оказали курсовые колебания, а также единоразовый рост показателей в третьем квартале прошлого года.

Компания подтвердила прогноз по выручке на 2018 год, опубликованный в прошлом квартале, — показатель по-прежнему ожидается на уровне более 39 миллиардов евро.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn). Штат компании по итогам трех кварталов 2018 года составляет более 118 тысяч человек.