МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Доля продаж денежной наличности туристическими компаниями в общем потоке операций повышенного риска в банковском секторе за первое полугодие 2018 года составила 8%, притом что аналогичный показатель в 2017 году был 11%, следует из информации в виде графика, опубликованной на сайте Центробанка.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что ЦБ РФ впервые раскрыл данные о том, какие отрасли российской экономики формируют спрос на теневые финансовые услуги. По итогам первого полугодия в лидерах оказались оптово-розничная торговля с долей 33% и строительство с долей 30%.

"Туризм также указан среди токсичных отраслей экономики: на продажу денежной наличности туристическими компаниями приходится не менее 8% всех сомнительных операций. Интересно, что по итогам 2017 года доля турбизнеса была больше – 11%", — прокомментировали ситуацию в РСТ.

При этом гендиректор юридической компании "Персона Грата", руководитель правовой комиссии РСТ Георгий Мохов считает, что сам факт возможности подсчета нелегальных операций на финансовом рынке вызывает сомнения.

"На то они и теневые. Их объем можно подсчитать исключительно эмпирическим путем. Такая методика не ясна, но, в принципе, тенденция к уменьшению доли туризма на теневом финансовом рынке очевидна", — сообщил он РИА Новости.

По мнению Мохова, это происходит потому, что Центробанк планомерно и целенаправленно начал серьезную борьбу с незаконным обналичиванием, продажей наличности и выводом денег за рубеж. "Результатом такой деятельности явились банкротства некоторых российских центров бронирования, так как для них, это серьезная статья доходов", — сказал собеседник агентства.