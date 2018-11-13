МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк и ВТБ завершили первые проработки в области региональной авиакомпании, но речь идёт о создании оператора перевозок на базе уже имеющихся, а роль банков в этом вопросе — предоставить соответствующий парк на условиях лизинга, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк и ВТБ в настоящее время обсуждают проект создания совместной региональной авиакомпании. Глава ВТБ Андрей Костин ранее говорил, что новая компания может быть создана с нуля или на базе одной из действующих компаний. Он также сообщал, что инвестиции в региональную авиакомпанию составят не менее 1 миллиарда долларов, но проект должен быть реализован на принципах государственно-частного партнерства, потому что без субсидий региональных перевозок эта сфера будет убыточной.

"Начали прорабатывать, и есть какие-то предварительные итоги этой проработки. Надеюсь, мы обсудим и выйдем на решение. Первые проработки завершены, и это не означает, что мы завтра с ВТБ создадим компанию и будем ей управлять. Речь шла о создании крупного оператора на базе имеющихся, а мы бы создали для этого условия в виде создания соответствующего имущества", — сказал Греф.

Он также подчеркнул, что идея принадлежит самому Сбербанку и возникла ещё при старом составе правительства, года полтора назад, на одной из правительственной комиссий развития Дальнего Востока: "Я действительно выступил с соответствующим предложением".

"У нас большие должники — региональные авиакомпании. И мы все время занимаемся тем, что мы помогаем им, реструктурируем долги. Я сказал, что нужно решить проблему региональных перевозок с помощью создания хаба. Нужны региональные хабы. Лучше объединить какое-то количество региональных компаний в одну крупную и сделать бизнес-модель, которая позволяет ей зарабатывать деньги, а не нести убытки. И мы готовы поучаствовать в этом в том смысле, чтобы предоставить соответствующий парк на условиях лизинга", — пояснил он.