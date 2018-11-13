МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Почти 512,3 миллиона рублей вложит оператор переработки мусора ООО "Хартия", принадлежащее предпринимателю Игорь Чайке, в крупнейший мусоросжигательный завод Московского региона — МСЗ-4.

Как сообщил агентству "Прайм" сам Чайка, средства пойдут на ремонт и модернизацию оборудования предприятия, которое за год перерабатывает почти 275 тысяч тонн твердых бытовых отходов.

Завод, принадлежащий городу, расположен на востоке Москвы, в промзоне "Руднево".

Компания "Хартия" арендует имущественный комплекс с 2018 года. С этого момента компания Чайки инвестировала 172,3 миллиона рублей. В 2019 году предприниматель намерен потратить на ремонт более 340 миллионов рублей.



