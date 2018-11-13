МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль московского аэропорта "Домодедово" (группа DME Limited) по МСФО в первом полугодии упала в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 884 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка при этом увеличилась на 7,8%, до уровня в 19,8 миллиарда рублей, EBITDA — на 4,4%, достигнув 6,355 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 32%, снизившись на 1 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Долгосрочные обязательства компании выросли в 1,4 раза, до уровня в 59,4 миллиарда рублей, краткосрочные — в 2,7 раза, составив 37,2 миллиарда рублей.

Аэропорт "Домодедово" — одна из крупнейших воздушных гаваней России. В 2017 году аэропорт обслужил 30,6 миллиона человек. Маршрутная сеть аэропорта включает в себя 66 уникальных направлений.