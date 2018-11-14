МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Редкий розовый бриллиант, вес которого составляет почти 19 карат, продан на аукционе дома Christie's за рекордные 50,37 млн швейцарских франков (эквивалентно $50 млн либо 3,4 млрд рублей), пишет РИА Новости.

Продавец камня, предыдущий владелец, пожелал остаться неизвестным. Новым владельцем стал ювелирный дом Harry Winston.

Камень был найден в Южной Африке. Он получил новое имя — "Розовое наследие".

За всю историю аукциона бриллиантов камень такого розового цвета был выставлен на продажу только четыре раза.