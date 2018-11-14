МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в два этапа в связи с планируемым повышением НДС, сообщает пресс-служба кабмина.

С 1 января 2019 года ставка НДС в России повышается с 18% до 20%. В связи с этим индексация платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля 2019 года — дополнительно 2,4% к январю 2019 года.

Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января и на 1 июля 2019 года, отмечает кабмин.

До сих пор тарифы ЖКХ индексировалась однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%.

"Подписанным постановлением в основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги внесены изменения, направленные на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень", — говорится в сообщении.