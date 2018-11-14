СКОЛКОВО, 14 ноя — ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" планирует сдать в эксплуатацию всю платную скоростную трассу М11 Москва-Петербург в сентябре 2019 года, сообщил журналистам на форуме ИТС глава "Автодора" Сергей Кельбах.

"Разрешили археологи (продолжать строительство — ред.) буквально третьего дня. Мы попали уже в зимний сезон. Поэтому весной мы не сдадим, прорабатываем сейчас подписание допсоглашения (с концессионером — ред.) с вводом в эксплуатацию в сентябре 2019 года. На тариф это никак не повлияет, тарификация закреплена базовым соглашением. Мы позже начинаем взимать плату, позже, соответственно, и начнем выплачивать инвестплатеж. Сдвигаемся просто по срокам", — сказал Кельбах.

Он пояснил, что особенность 7-8 секции М11, где было приостановлено строительство из-за важных археологических находок и последовавших изысканий, в том, что ее нельзя разделить на отдельные участки — "она отступает от М10, не имеет перемычек и стыкуется только перед развязкой к "Пулково", поэтому ввод будет всех 139 километров".

В октябре госкомпания сообщила, что перенос сроков сдачи в эксплуатацию всей скоростной платной трассы Москва-Петербург на 2019 год связан с нахождением предметов эпохи раннего железного века на 663-м километре строящейся дороги.

По данным "Автодора", на месте раскопок уже найдено более 400 хозяйственных и столбовых ям, в них — фрагменты керамических сосудов штрихованной керамики, кварцевые отщепы и фрагмент шлифовального топора, несколько очагов, а также следы славянской колонизации местности примерно XIV-XV веков: характерные для славян керамические сосуды, пряслица, ножи, украшения.

По условиям договора, строители известили о находке госкомпанию, после осмотра участка совместно с историками выяснилось, что речь идет о ценной находке — объекте археологического наследия, пояснял "Автодор". По закону строительство было приостановлено, на объекте работали историки и археологи.