САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — ПРАЙМ. Объём рынка интернет-торговли в России достиг 1 триллиона рублей, говорится в исследовании компании Radius, представленном на форуме "Склады России" в Санкт-Петербурге.

По подсчётам компании, в 2017 году рост рынка e-commerce составил 13%, в то время как эксперты прогнозировали рост до 23%. Доля международных продаж в общем объёме рынка интернет-торговли составила 36%.

Как уточнил в ходе форума президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов, оборот розничной торговли в России падает примерно на 1,5-2% каждый год. При этом доля интернет-торговли постоянно растёт.

"В 2017 году оборот розничной торговли в интернете в России составил 12,4 миллиарда долларов. А в этом году будет рост до 12,85 миллиардов", — сказал Иванов.

По его словам, в России порядка 17% продаж идёт через e-commerce. "В Великобритании около 80 покупок в год на душу населения происходят в интернете. В России, по предварительным оценкам, будет около четырёх покупок в интернете на душу населения в год. У нас огромный потенциал роста", — заключил Иванов.