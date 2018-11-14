МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Число сделок с недвижимостью в РФ за 9 месяцев к аналогичному периоду прошлого года упало на 4% — до 16,5 миллиона, говорится в материалах на сайте Росреестра.

"В январе-сентябре 2018 года ведомство зарегистрировало 527,253 тысячи договора участия в долевом строительстве, что на 9% больше, чем в январе-сентябре 2017 года", — говорится в них.

За отчетный период общее количество внесенных в ЕГРН записей об ипотеке выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,9% — до 2,17 миллиона.