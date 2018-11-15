МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует купить контрольный пакет в оперлизинговой Brunswick Rail, а также приобрести у структур Сергея Генералова его Первую тяжеловесную компанию (ПТК) в общей сложности за 90 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В сентябре представители ГТЛК встречались с Brunswick (100% у Amalgam Rail Investment Ильи Беляева) и ПТК, отметил источник издания, после чего была нанята Ernst&Young, оценившая Brunswick в 26-29,5 миллиарда рублей (в зависимости от учета 4,1 тысячи фитинговых платформ), а ПТК — в 88,5 миллиарда рублей. Цена, которую планирует предложить ГТЛК, содержит дисконт к оценке — около 20 миллиардов рублей за Brunswick и свыше 70 миллиардов рублей за ПТК, отметил источник газеты.

Как сообщает издание, в рамках планируемой сделки предполагается, что Brunswick оптимизирует структуру собственности, чтобы ГТЛК, приобретя одну из промежуточных структур Niezat Company Ltd, получила 100% в российских ООО "Брансвик Рейл", "Профтранс", "Спецтранссервис" и "Амальгам Рейл Менеджмент". За пределы сделки будут выведены фитинговые платформы.

Похожая реструктуризация планируется в группе ПТК, где сейчас компаниями "Нитрохимпром" и "Восток1520" владеет ООО "Проминвествагон" через "ПТК-Холдинг", а "ВМ-Транс" и ТВМ принадлежат ООО "Промышленные активы". Предполагается, что "Промышленные активы" будут переданы под контроль "ПТК-Холдинга", 100% которого и купит ГТЛК, отмечает издание. В итоге ГТЛК консолидирует 77,3 тысячи вагонов и займет третье место по объему парка среди операторов, подчеркивает источник издания.

Сделку планировали вынести на одобрение совета директоров ГТЛК 16 ноября, пока заседание не анонсировано. Это необходимо для подачи необязывающего предложения, пояснил источник газеты, добавляя, что сделки планировали согласовать до конца ноября, а завершить — с получением согласия ФАС в декабре-январе.

В ГТЛК и ПТК от комментариев изданию отказались. Глава совета директоров Brunswick Rail Владимир Лелеков пояснил газете, что компания продолжает получать предложения от ведущих участников рынка, но "ни в ноябре, ни до конца года никаких сделок не планируется". В ФАС заявления от ГТЛК не поступали.