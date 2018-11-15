ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя — ПРАЙМ. Россия, несмотря на возможный отказ от участия во Всемирном экономическом форуме на официальном уровне, все же будет представлена в Давосе — туда поедут представители компаний и эксперты, считает главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник заявил, что Россия откажется от участия в форуме в Давосе, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. По данным издания Financial Times, в участии в форуме было отказано предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину.

"Решили на официальном уровне, как сказал премьер, не участвовать. Я с ней (этой позицией) согласен. Но все равно российские компании и эксперты будут там участвовать на официальном уровне", — сказал Клепач в четверг журналистам в кулуарах международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен", отвечая на вопрос, нужно ли России отказываться от участия в форуме в Давосе.

Президент РФ Владимир Путин заявил в Сингапуре журналистам, что российские бизнесмены сами вправе решать, участвовать ли во Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Что касается нашего участия, то каждый человек имеет право — бизнесмен, представитель компании. У нас люди свободные, они сами вправе сами принимать решение о том будут ли они участвовать или не будут", — сказал он.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет с 22 по 25 января.