МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО за январь-сентябрь 2018 года упала в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 19,747 миллиона долларов, следует из отчета компании.

В третьем квартале ТМК получила чистый убыток в размере 7,905 миллиона долларов против прибыли за аналогичный период прошлого года на сумму 22,304 миллиона долларов.

Ранее в пятницу компания сообщила, что по итогам того же периода показатель ее EBITDA вырос на 17%, до 522 миллионов долларов, выручка — на 20%, до 3,835 миллиарда долларов. В третьем квартале показатель EBITDA снизился относительно предыдущего квартала на 17%, до 164 миллионов долларов, выручка — на 11%, до 1,207 миллиарда.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основной бенефициар — председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2017 года увеличила отгрузку стальных труб на 10,6%, до 3,806 миллиона тонн.