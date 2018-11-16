МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сергей Савостин назначен новым гендиректором авиакомпании "Нордавиа", сама компания в 2019 году сменит название на Smart Avia, говорится в сообщении перевозчика.

"В рамках структурных изменений генеральный директор авиакомпании Анатолий Семенюк займет позицию председателя совета директоров "Нордавиа". Он будет отвечать за развитие авиакомпании и подготовку к созданию управляющей компании в рамках авиационного холдинга в партнерстве с авиакомпанией Red Wings. Генеральным директором "Нордавиа" становится один из акционеров компании – Сергей Савостин", — говорится в сообщении. Нынешний председатель совета директоров "Нордавиа" Евгений Ключарев продолжит работу в совете директоров компании.

"Нордавиа" планирует пополнить свой самолетный парк в 2019 году пятью самолетами Boeing 737-800 и еще одним Boeing 737-700. Два авиалайнера Boeing 737-700 компания уже получила в 2018 году. Одновременно с пополнением парка "Нордавиа" постепенно будет выводить из эксплуатации самолеты Boeing 737-500 (по два самолета в год), заменяя их более новыми воздушными судами.

Еще одним направлением обновления компании станет завершение в 2019 году процесса ребрендинга. "Нордавиа" будет переименована в авиакомпанию Smart Avia, как и планировалось ранее. Некоторые элементы нового бренда уже введены в повседневную жизнь перевозчика: недавно бортпроводники авиакомпании получили новую форму; с начала года для пассажиров авиакомпании выходит новый бортовой журнал FlySmart.

"Процесс развития компании будет идти вместе с партнером по альянсу – авиакомпанией Red Wings. В конечном счете, консолидация завершится созданием единой управляющей компании, что позволит альянсу выйти на новые рубежи в качестве нового мощного игрока на рынке воздушных перевозок России", — приводятся в сообщении слова Савостина.

Годовой пассажирооборот авиационного альянса в 2018 году может превысить 4 миллиона человек. "Нордавиа" и Red Wings работают уже более года, используя маршрутную сеть друг друга, а также самолетный парк и агентскую сеть по продаже билетов.