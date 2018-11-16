МОСКВА, 16 — ПРАЙМ. Внутренний туристический поток в Российской Федерации за прошедшие месяцы 2018 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Выступая на заседании круглого стола "Итоги туристического сезона-2018. Какие изменения ждут российскую туриндустрию?'', он отметил, что пока можно подвести только предварительные итоги туристического года.

"Мы сейчас не подводим итоги года, так как год ещё продолжается, впереди у нас ещё более месяца, мы приближаемся к высокому зимнему сезону. Но мы можем озвучить некие предварительные цифры по итогам высокого летнего сезона", — сказал Сафонов.

"По нашему мнению, эти цифры очень хорошие и говорят сами за себя. Если мы обратим внимание на внутренние туристские потоки, то по предварительным данным, которые мы имеем исходя из данных, предоставляемых из регионов, внутренний турпоток вырос примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", — отметил глава ведомства.