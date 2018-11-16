МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Комплекс по производству инсулина "Герофарм", способный полностью покрыть потребность России в инсулине, запущен в эксплуатацию в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который является инвестором проекта.

Завод стал первой производственной площадкой в рамках механизма инвестиционного лифта по поддержке высокотехнологичных проектов малого и среднего предпринимательства, связанных с несырьевым экспортом.

Фонд осуществил инвестицию в "Герофарм" в ноябре 2016 года согласно стратегии по импортозамещению и улучшению качества жизни. С учетом запущенных мощностей "Герофарм" является единственным в России производителем инсулина полного цикла и способен обеспечить 100% потребности страны в инсулине. Кроме того, запуск комплекса позволит начать экспортные поставки.

По решению наблюдательного совета РФПИ механизм инвестиционного лифта может работать без иностранного софинансирования. "Герофарм" стал первым проектом, который получил инвестиции от РФПИ по данной программе.