МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Совкомфлот" по МСФО за январь-сентябрь 2018 года вырос в 8,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 57,5 миллиона долларов, сообщила компания.

"Немонетарный убыток/резерв по обесценению рыночной стоимости судов составил 45,9 миллиона долларов", — уточнила компания.

Валовая выручка группы за отчетный период выросла на 4,3% — до 1,106 миллиарда долларов. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте снизилась на 1,5% — до 774 миллиона долларов. Показатель EBITDA вырос на 1,5% — до 414,6 миллиона долларов.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества.