МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 20 ноября ограничивает транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, которое произведено в США, говорится в сообщении российского ведомства.

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору принято решение ввести с 20 ноября 2018 года временные ограничения на транзит по территории России в Республику Казахстан мяса птицы, произведенного на предприятиях США", — говорится в сообщении.

"Такое решение принято службой в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения. Такое развитие событий возможно по причине отсутствия в Республике Казахстан внутренней системы прослеживаемости перемещения подконтрольных госветнадзору товаров и несоблюдения сроков интеграции информационных систем", — добавляет ведомство.

В сообщении отмечается, что Россельхознадзор не может гарантировать, что ввозимая в рамках транзита из США в Казахстан продукция безопасна и не навредит потребителям. Кроме того, служба опасается, что из-за отсутствия в Казахстане системы прослеживаемости грузов такая продукция может быть ввезена в другие страны ЕАЭС незаконным образом.

"Россельхознадзор считает необходимым организовать консультации на площадке Евразийской экономической комиссии с участием представителей Республики Беларусь по вопросу обеспечения прослеживаемости и подтверждения использования ввозимого в Казахстан мяса птицы производства США для внутренних нужд республики", — говорится в сообщении.

Кроме того, служба предложила казахстанской стороне организовать совместный отбор проб от такой продукции на территории мест перегрузки в странах транзита (Литва, Латвия) с исследованием на показатели безопасности в аккредитованных лабораториях стран ЕАЭС.