ТОКИО, 19 окт — ПРАЙМ. Президенту японской компании Nissan Motor Карлосу Гону грозит арест по подозрению в занижении своих доходов, сообщила в понедельник газета "Асахи".

Ныне 64-летний Гон возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в качестве председателя совета директоров.

По данным "Асахи", следствие против Гона вело специальное бюро расследований Токийской окружной прокуратуры.

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве высшего исполнительного директора, а в 2000 году стал президентом компании. С июня 2001 года возглавил совет директоров и начал реорганизацию в Nissan. В 2005 году он стал и президентом Renault, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors, которая испытала удар после скандала с манипуляциями по показателям расхода топлива.