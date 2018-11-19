МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила картель поставщиков медицинских изделий, который поддерживал высокий уровень цен на торгах в восьми регионах РФ, сообщается на сайте службы.

Торги проходили в 2015-2016 годах на территории 8 субъектов РФ и завершались с минимальным снижением начальной цены контрактов, отмечают в службе.

"Аксонмед", "Дивайс", "Интермед", "Лотос" и "Сатори" подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, целью которого было поддержание цен при участии в электронных аукционах на поставку инструментов, аппаратуры, расходных материалов и прочих медицинских изделий для нужд государственных и муниципальных учреждений здравоохранения", — говорится в сообщении.

В конце августа ФАС сообщала, что выявила картельный сговор при торгах на поставку медицинских изделий и лекарств для Хакасии. Тогда в сговоре подозревались 13 компаний, которые, по данным службы, заключили устное соглашение для поддержания цен на торгах, в результате чего аукционы завершались с минимальным снижением цены контракта.