ЛОНДОН, 19 ноя — ПРАЙМ. АО "НК Казахстанские железные дороги" 21-23 ноября проведет road show выпуска еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках, в Европе, сообщил агентству "Прайм" источник на финансовом рынке.

Организаторами встреч с инвесторами выбраны Deutsche Bank, Halyk Finance и ITI Capital Limited.

Встречи планируются в Женеве, Цюрихе и Лондоне.

Условия выпуска будут определены по итогам встреч и в зависимости от рыночных условий, отметил собеседник агентства.

"Казахстанские железные дороги" ("Казахстан темир жолы") — крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана, на 100% принадлежит государственной "Самрук-Кызына".