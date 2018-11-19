МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что арест главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона не угрожает стабильному положению французского автопроизводителя.

Ранее в понедельник японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. подтвердил, что возглавляющий совет директоров Гон много лет занижал данные о личном доходе. Японская газета "Иомиури" сообщила, что Гон уже арестован по подозрению в финансовых махинациях. Сразу после сообщений о скандале акции Renault упали порядка на 15%.

"Мы не беспокоимся за стабильность или будущее Renault", — цитирует агентство Рейтер министра на полях встречи в Брюсселе. Ле Мэр отказался назвать возможную кандидатуру на пост нового главы компании, но отметил, что в ближайшее время встретится с другими руководителями Renault, чтобы обсудить план действий.

В 1999 году Гон пришел в Nissan из Renault в качестве исполнительного директора, а в 2001 году он возглавил компанию в качестве гендиректора. В 2017 году пост гендиректора Nissan занял Хирото Сайкава, а Гон остался на посту председателя совета директоров компании. В 2005 году он стал гендиректором Renault, в 2009 году он стал также председателем совета директоров французской компании, а в 2016 году возглавил совет директоров японской автомобильной компании Mitsubishi Motors.