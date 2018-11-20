МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Южная Корея укрепила свое лидерство на рынке танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), получив все заказы на строительство крупнотоннажных газовозов на ближайшие три года, стоимость которых оценивается в 9 миллиардов долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные судостроительных компаний и двух танкерных брокеров.

Уточняется, что компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Hyundai Heavy Industries и Samsung Heavy Industries выиграли более 50 заказов на строительство крупных танкеров для перевозки сжиженного природного газа, которые должны быть введены в строй в ближайшие три года.

"Спрос на перевозчиков СПГ увеличился на фоне роста спроса на сам газ. Южнокорейские судостроители смогут преуспеть на рынке СПГ", — приводит агентство мнение вице-президента DSME Пака Хюн-гуня (Park Hyung-gun).

Более того, по данным компании Braemar, 78% заказов на строительство вообще всех связанных с хранением и транспортировкой СПГ устройств получили в этом году южнокорейские компании, 14% — японские и 8% — китайские. Речь идет в том числе о строительстве плавучих СПГ-хранилищ и вспомогательных судов для перевозки.

Также, по данным Braemar, две трети мировых судов для перевозки СПГ, которые находятся в эксплуатации сегодня, также были построены в Южной Корее, при этом 22% от общего количества этих судов японские, а 7% — китайские.