МОСКВА, 20 ноя ПРАЙМ. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов назвал недостаточными темпы реализации мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" в отдельных субъектах РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Ростуризма провел очередную серию совещаний с представителями руководства регионов – участников федеральной целевой программы. В ходе совещаний была заслушана актуальная информация регионов о ходе реализации инвестиционных проектов по строительству туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, об исполнении госконтрактов по строительству объектов инфраструктуры и предпринимаемых региональными властями мерах корректирующего характера.

По результатам обсуждения Сафонов напомнил представителям субъектов РФ об обязательности безусловного исполнения всех условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в рамках ФЦП, включая своевременное завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры кластеров, а также достижение плановых значений показателей и индикаторов программы.

"По ряду регионов наблюдается положительная динамика, однако темпы реализации мероприятий ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" в отдельных субъектах, к сожалению, недостаточны. Осталось чуть больше месяца до истечения срока действия программы. Достижение плановых показателей и эффективности использования финансовых средств по итогам всего периода реализации ФЦП должно быть обеспечено регионами в обязательном порядке", — сказал он.

"В этой связи должен быть обеспечен повышенный контроль за завершением программных мероприятий со стороны ответственных исполнителей высших органов государственной власти субъектов РФ. Обо всех проблемных ситуациях необходимо незамедлительно уведомлять в письменной форме Ростуризм, чтобы мы могли своевременно принять корректирующие меры в рамках полномочий ведомства", – отметил руководитель ведомства.