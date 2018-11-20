МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Московское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ может оштрафовать сеть зоомагазинов "Бетховен" за распространение купонов с недействующими скидками, сообщается на сайте управления.

Претензии службы вызвала акция сети, согласно которой в сети ветклиник "Био-Вет" распространялись купоны, дающие право на скидку в 10% на весь чек в зоомагазинах. Однако уже в самом магазине покупателю, предъявлявшему купон, в скидке было отказано.

"В настоящее время решается вопрос о привлечении сети зоомагазинов "Бетховен" к административной ответственности… Размер штрафа может составить от 100 до 500 тысяч рублей", — уточняется в сообщении.