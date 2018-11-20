МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Автовладельцы и перевозчики благодаря Крымскому мосту сэкономили уже более 6 миллиардов рублей, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на транспортном форуме в Гостином дворе.

"Более 3 миллионов машин проехали по Крымскому мосту в обе стороны с момента открытия движения, а это значит, более 6 миллиардов рублей сэкономили автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались автодорогой через Керченский пролив вместо паромной переправы. За один рейс на пароме (от порта "Крым" до порта "Кавказ" или в обратном направлении) нужно было заплатить в среднем от 2 до 9 тысяч рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля. Движение по Крымскому мосту – бесплатное", — сказал Дитрих.

Водители ощутили экономию средств и времени, отметил министр. По его словам, движение по мосту не прекращается даже в шторм — "умная" система из 10 автоматических комплексов на 19 километрах трассы оперативно реагирует на фактические метеоусловия и сообщает водителям порядок действий. На мосту круглосуточно работает служба эксплуатации, укомплектованная необходимыми материалами и техникой.