МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. "Торговый дом РЖД" ищет поставщика цельнокатаных колес, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 2,7 миллиарда рублей с учетом НДС, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Всего договором предусматривается поставка 80 тысяч колес. Исполнителя планируется определить в конце ноября по итогам запроса котировок в электронной форме, который проводится среди неограниченного круга лиц, указывается в материалах.

На прошлой неделе газета "Коммерсант" писала, что Объединенная металлургическая компания (ОМК), основной производитель цельнокатаных колес (ЦКК) для железных дорог РФ, готова поставлять китайские колеса по 40-45 тысяч рублей за штуку, не считая комиссии, чтобы решить проблему их дефицита в России.

Как рассказали газете в ОМК, нехватка колес в РФ вызвана не дефицитом производственных мощностей, а проблемами планирования их закупок. Сейчас колеса в РФ выпускают два предприятия — Выксунский метзавод (ВМЗ, входит в ОМК) и Нижнетагильский меткомбинат (НТМК, входит в Evraz). Спрос на колеса цикличный, в 2013–2016 годах мощности заводов были загружены на 30-50%, но в 2017 году он резко вырос, а производство удвоилось. Параллельно российские компании весной добились введения пятилетних антидемпинговых пошлин на колеса украинского "Интерпайпа".