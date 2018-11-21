МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Британская компания-ритейлер Kingfisher, которая владеет сетью гипермаркетов Castorama, приняла решение уйти с ряда рынков, в том числе из РФ, сообщила компания в среду.

"Мы сохраняем приверженность нашему плану и созданию сильного долгосрочного бизнеса. В рамках этого обязательства мы приняли решение покинуть Россию, Испанию и Португалию. Это позволит нам примерять нашу стратегию с большим упором и эффективностью на наших ключевых рынках, где мы имеем или можем достичь лидирующие позиции", — сказала главный исполнительный директор Kingfisher Вероник Лори, слова которой приводятся в пресс-релизе по операционным результатам компании.

В свою очередь в пресс-релизе Kingfisher о прекращении деятельности в России отмечается, что у компании в России 20 магазинов Castorama, в Испании — 28 магазинов Brico Depot, в Португалии — 3 магазина Brico Depot. В сообщении Лори отметила, что Россия является привлекательным рынком, но доля компании на нем относительно небольшая. По ее словам, магазины продолжат работу в обычном режиме.

По итогам 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 января, компания зафиксировала операционный убыток на российском рынке в размере 8 миллионов фунтов (около 10 миллионов долларов) и снижение продаж на 3,7%, до 549 миллионов долларов. Продажи компании в РФ в первом квартале 2018-2019 фингода упали на 20% в годовом выражении, а во втором квартале продолжили снижаться — на 11%.

Компания Kingfisher — один из крупнейших в мире ритейлеров на рынке DIY (товары для дома, сада и ремонта), штаб-квартира находится в Лондоне. Группа работает на рынках 10 стран, управляет 1,3 тысячи магазинов. В России Kingfisher работает с 2006 года, ей принадлежат 20 гипермаркетов Castorama.