МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс.Такси" в ближайшее время внедрит возможность построения маршрута в навигаторе, учитывающую выделенные полосы для общественного транспорта, которым также является такси, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы постоянно работаем над новыми функциями для водительского приложения "Таксометр". В том числе, в ближайшее время появится опция, которая будет учитывать выделенные полосы при построении маршрута в навигаторе", — сказал представитель "Яндекс.Такси".

Сейчас в Москве действует более 314 километров выделенных полос для общественного транспорта, еще более 40 километров должны появиться в ближайшие два года.

Сервис "Яндекс.Такси" был запущен в октябре 2011 года. Владелец — голландская Yandex.Taxi B.V. В феврале "Яндекс" и Uber завершили объединение бизнесов онлайн-заказа поездок в России и странах СНГ. Сейчас сервисы объединенной компании работают в 600 городах 14 стран (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Молдавия, Латвия, Литва, Эстония, Сербия, Финляндия).