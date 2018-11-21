МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российская IKEA в течение следующих двух лет может упразднить в России около 3-5% позиций, однако компания ожидает появления новых, которые соответствуют требованиям рынка и планам развития компании, говорится в сообщении группы Ingka (головная компания сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA).

"Группа компаний Ingka в рамках трансформации производит оценку эффективности всех подразделений организации и упрощает методы работы, чтобы обеспечить фокус на взаимодействии с покупателями. В результате в ближайшие два года компания создаст 11,5 тысячи новых рабочих мест во всем мире, открыв около 30 новых точек взаимодействия, а также инвестировав в сеть обеспечения заказов и в использование цифровых технологий", — говорится в сообщении.

"В то же время среди 160 тысяч сотрудников могут быть упразднены 7,5 тысячи позиций, в основном из числа глобальных функций и головных офисов на 30 рынках. В результате разработки и внедрения новой структуры в розничной сети IKEA в России в течение последующих двух лет могут быть упразднены около 3-5% позиций. В то же время мы ожидаем появление новых позиций, соответствующих требованиям рынка и планам развития компании", — добавляет компания.

В пресс-службе российской IKEA сообщили РИА Новости, что сейчас у компании в РФ около 7,5 тысячи сотрудников, и планируется сократить именно 3-5% должностей. Главный исполнительный директор Ingka Йеспер Бродин, слова которого приводятся в релизе, отметил, что компания продолжает показывать хорошие результаты, однако розничная среда значительно меняется, в частности — меняется поведение потребителей.

"Мы наращиваем инвестиции и развиваем наш бизнес для того, чтобы отвечать запросам покупателей новыми и более эффективными способами. Мы максимально сфокусируемся на том, чтобы сделать существующие магазины еще лучше и использовать возможность для обновления бизнеса, вдохновляясь нашей историей, культурой и ценностями", — добавил Бродин.

Компания указывает, что Россия является "стратегически важным рынком" для группы и играет значительную роль в глобальной трансформации, а Москва включена в список 30 приоритетных для IKEA мегаполисов. "Мы будем продолжать развитие в разных каналах, что будет также способствовать появлению новых рабочих мест. Компания заинтересована сохранить как можно большее число талантов, и информация об открывающихся вакансиях будет доступна всем сотрудникам", — сообщили РИА Новости в IKEA.