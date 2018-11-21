МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Основными причинами отсутствия в России въездного туризма, связанного с охотой, остаются отсутствие разрешения на ввоз охотничьего оружия, запрет на аренду такового иностранцами и визовый режим, заявил режиссер-кинодокументалист, член международного сафари-клуба, международного клуба горных охотников OVIS Сергей Ястржембский.

Выступая на заседании круглого стола "Развитие и перспективы природоориентированных видов туризма в сфере рыбалки и охоты", он рассказал, что ЮАР принимает 10 тысяч иностранных охотников в год, которые оставляют в стране от 900 миллионов до 1 миллиарда долларов.

"Пока о России стыдно говорить, как о стране для охоты и рыбалки. В 2014 году нашу страну с целью охоты посетил 321 человек, в 2015 году — 404 человека, в 2017 году — 539 человек. Это число находится на уровне статистической ошибки. При этом из них примерно 3/4 ездят на Камчатку и в Курганскую область", — прокомментировал ситуацию Ястржембский.

Эксперт отметил, что к удивлению экологов количество животных в стране не уменьшается, а увеличивается. При этом наблюдается потрясающая отдача и в социальной, и в финансовой сферах. "Идет наполнение бюджета, появляются новые рабочие места и так далее. Например, в Южной Африканской Республике количество рабочих мест, связанных с охотой, составляет 150 тысяч", — уточнил он.

Ястржембский считает, что одной из главных проблем, связанных с охотой в России, остается ввоз в страну охотничьего оружия иностранными гражданами.

"Нужно ввести поправки в закон от 1996 года об оружии, который сегодня запрещает ввозить охотничье оружие в Россию, из-за чего у иностранных охотников сразу же исчезает интерес к охоте в России. Второй вопрос, который остается нерешенным, — это легализация аренды охотничьего оружия для иностранных туристов", — констатировал эксперт.

Он предложил в рамках ЕАЭС ввести унифицированные формы документов, которые позволяют перевозить охотничье оружие без специального разрешения, как это сделано в Евросоюзе, причем в уведомительном порядке.

"Важным моментом также является облегчение допуска иностранных охотников на территорию РФ. У нас блестяще прошел чемпионат мира по футболу. Почему бы нам не использовать для охотников такую замечательную форму как паспорт болельщика. Было бы здорово предоставить подобную льготу иностранным охотникам хотя бы на три года, что бы разжечь аппетит у людей", — предложил Ястржембский.