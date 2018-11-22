ПЕКИН, 22 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшие китайские платформы электронной торговли сняли с продажи товары всемирно известного итальянского модного бренда Dolce&Gabbana после скандала.

Днем ранее компания оказалась в центре скандала в Китае из-за рекламных роликов модного показа в Шанхае и комментариев якобы от лица одного из основателей бренда, компанию обвинили в расизме и сексизме, а шоу пришлось отменить. Скандал разгорелся, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда — пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей, "играя на двойных смыслах". Ролики вызвали бурную критику в адрес бренда.

В настоящий момент поиск по названию бренда на платформах Taobao, Tmall и JD выдает сообщение "ничего не обнаружено".

Тем временем о разрыве отношений объявили целый ряд известных китайских деятелей шоу бизнеса, которые сочли расистским видео, опубликованное брендом.

Среди них посол Dolce&Gabbana в Китае — известный певец и актер Ван Цзюнькай. Многие китайские знаменитости, а также модельные агентства, которые должны были участвовать в грандиозном шоу в Шанхае 21 ноября, отказались от участия.

После появления роликов ситуацию усугубили комментарии к видео в сети Instagram с оскорблениями в адрес Китая и китайцев якобы от имени сооснователя компании Стефано Габбана.

Позже бренд сообщил, что аккаунт Габбана был взломан, и принес извинения за публикации, а также объявил о расследовании.