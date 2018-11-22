МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Кипрская компания Riverstretch Trading & Investments (RT&I) купила акции O1 Properties Бориса Минца за 376,95 миллиона долларов, говорится в отчете "O1 Груп Финанс" за третий квартал.

В июле 2018 года кипрская RT&I получила контроль над 70% акций класса A и 58% класса B O1 Properties Ltd. Передача активов осуществлена в рамках урегулирования задолженности O1 Group перед Московским кредитным банком, которая была переуступлена концерну "Россиум", а затем компании RT&I.

Акции были переданы в зачет обязательств дочерней компании "O1 Груп Финанс" — Agdalia Holdings Limited, отмечается в отчете.

O1 Properties является одним из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве.