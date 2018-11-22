МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело в отношении торговой сети Metro Cash & Carry за распространение рекламы скидок на вина, сообщается на сайте службы.

"Московское УФАС России возбудило дело в отношении Metro Cash & Carry за невыполнение предписания о прекращении нарушения закона о рекламе", — сказано в релизе.

"Ранее ведомство признало торговую сеть виновной в распространении рекламы через смс и в мессенджере Viber с предложениями скидок на вина разных стран", — говорится в сообщении.

УФАС тогда также предписало Metro прекратить рассылку скидок на вина. Компания уведомила службу об исполнении предписания, однако рассылка спама в мессенджере Viber с предложением скидок на французские вина в сопровождении изображения бокала вина все равно продолжилась.

Ведомство напоминает, что реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5% и более разрешается только в местах розничной продажи алкогольной продукции. Рассмотрение дела назначено на 28 ноября. Если нарушение будет доказано, компании грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.