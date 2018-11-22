МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Sabre — система резервирования авиабилетов — согласна с 2022 года перенести свои серверы на территорию РФ, заявил замгендиректора авиакомпании "Аэрофлот" Кирилл Богданов.

Минтранс ранее опубликовал проект требований к системам онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, проект предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств. По мнению Минтранса, такая инициатива обеспечит суверенитет при выполнении внутренних воздушных перевозок и защиту персональных данных пассажиров.

"Аэрофлот" сейчас использует систему бронирования Sabre (США), S7 заявила о планах перейти на систему Amadeus (Европа), которую используют "Уральские авиалинии". При этом в РФ уже существуют отечественные системы онлайн-бронирования — "Сирена-Трэвел" и Национальная система бронирования "Ростеха". "Сирену-Трэвел", в частности, используют "ЮТэйр" и региональные перевозчики.

"Руководство компании Sabre с пониманием отнеслось к проекту постановления правительства об утверждении требований к автоматизированной информационной системе бронирования воздушных перевозок, специалистами компании была разработана дорожная карта, обеспечивающая выполнение этих требований", — рассказал Богданов в ходе дискуссии в рамках форума "Транспорт России".

В следующем году, продолжил топ-менеджер, Sabre намерена создать в РФ совместное предприятие с контрольным пакетом у российского партнера. В 2019-2020 годах планируется создание в России соответствующих data-центров для переноса в 2021 году персональных данных пассажиров "Аэрофлота" на территорию РФ.

"Таким образом, с 1 января 2022 года, согласно этой дорожной карте, мы не просто реализуем требования постановления, но и получим цифровую платформу, построенную на базе новейших технологий, на территории РФ, оператором хранения и обработки этих данных будет компания — резидент РФ и контрольный пакет в этой компании будет у российского интегратора", — отметил замглавы "Аэрофлота". По словам Богданова, российские системы бронирования могут обеспечивать работу только авиакомпаний второго эшелона. "Как сами в принципе и признают производители этих систем", — добавил он.