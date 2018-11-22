МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам 2018 года может упасть на 70% — до 1,2 миллиарда евро, следует из пресс-релиза Cushman & Wakefield.

"Объем инвестиций за год составит всего 1,2 миллиарда евро, что в разы меньше прошлогодних показателей — 4 миллиарда евро в 2017 году", — сообщается в нем. За 9 месяцев текущего года было инвестировано 0,7 миллиарда евро.

Если в прошлом году чистый отток иностранных инвестиций составил 0,8 миллиарда евро, то по итогам трех кварталов текущего года чистый отток составил лишь 9 миллионов евро. Это означает, что выход иностранных инвесторов с рынка фактически завершен. В связи с этим ожидается оживление инвестиционной активности в 2019 году, прогнозируют эксперты компании.