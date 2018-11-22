МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость Центральной и Восточной Европы за 9 месяцев текущего года упал на 26% — до 7,4 миллиарда евро, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Cushman & Wakefield.

По словам собеседника агентства, за аналогичный период прошлого года в недвижимость этого региона было инвестировано порядка 10 миллиардов евро.

"Четвертый квартал станет наиболее активным и добавит в общую копилку еще ряд крупных сделок. По итогам 2018 года объем инвестиций в рынок коммерческой недвижимости всех шести стран составит 15-16 миллиардов евро, что незначительно превысит показатель прошлого года – 14,9 миллиарда евро", — говорится в пресс-релизе компании.