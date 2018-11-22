МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия заинтересована в увеличении экспорта мяса, рыбы и морепродуктов, а также зерновых культур в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Минсельхоз сообщает, что Патрушев 22 ноября провел встречу с министром по вопросам продовольственной безопасности ОАЭ Мариам Аль-Мхейри. Глава Минсельхоза РФ указал, что Россия рассматривает сотрудничество с ОАЭ в аграрной сфере в качестве одного из важнейших направлений, особенно с учетом планов по расширению экспортных поставок российской продукции в другие страны.

"Россия заинтересована в значительном увеличении экспорта российской сельхозпродукции на эмиратский рынок, в частности мяса КРС и птицы, соответствующих стандарту "Халяль", рыбы и морепродуктов, а также зерновых культур", — добавил Патрушев.

Министр сельского хозяйства РФ отметил, что по итогам января-сентября 2018 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия между Россией и ОАЭ сохранился на уровне прошлого года и составил более 170 миллионов долларов. Порядка 90% в структуре торговых отношений приходится на экспорт отечественной сельхозпродукции в ОАЭ, в 2018 году он составил 148 миллионов долларов.

Патрушев указал, что для недопущения перебоев в поставках и дальнейшего увеличения объемов торговли странам необходимо продолжить активное взаимодействие по линии надзорных служб.

"В связи с этим министры договорились более плотно работать по всем сельскохозяйственным направлениям, что позволит выйти на качественно новый уровень сотрудничества, сделать его более результативным и динамичным", — добавляет Минсельхоз.