МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Верховный суд РФ подтвердил законность строительства 26-этажного жилого дома на улице Ивана Франко в районе Кунцево на западе Москвы, согласно постановлению правительства Москвы. Об этом сообщает РАПСИ.

"Апелляционную жалобу заявителей оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменений", — сказал судья в ходе заседания суда.

Таким образом, апелляционная инстанция подтвердила решение Московского городского суда, который в мае 2018 года отказал группе жителей района Кунцево в удовлетворении иска о признании недействующим постановления столичных властей "Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47,48 района Кунцево города Москвы". Согласно постановлению, старые пятиэтажки будут снесены, вместо них жители получат квартиры в современных комфортабельных домах.

Ответчиком по жалобе выступает столичное правительство, его представитель просил суд в жалобах отказать, так как решение о его принятии соответствуют генеральному плану города. Кроме этого, представители жителей района не воспользовались своим правом на защиту в суде первой инстанции, а сейчас пытаются приобщить новые доказательства.​