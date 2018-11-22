МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В столичном районе Кунцево прошла встреча представителей группы компаний ПИК с жителями дома 20 по улице Ивана Франко, на которой обсуждалась ситуация вокруг застройки кварталов 47 и 48. Ранее стало известно, что Верховный суд РФ подтвердил законность постановления столичных властей «Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47,48 района Кунцево города Москвы», которым утверждено строительство 26-этажного многоквартирного жилого дома.

На встрече группа ПИК представила жителям план реконструкции кварталов и график расселения пятиэтажек, а также рассказала о мерах, которые предпримет застройщик для снижения неблагоприятного влияния от строительства.

Начальник управления градостроительной документации «ПИК» Никита Андрианов заявил, что компания старается сделать все, чтобы строительные работы доставляли как можно меньше беспокойства. "С учетом этого мы скорректировали график проведения работ. При этом мы постараемся завершить возведение объекта в максимально сжатые сроки, чтобы оперативно начать расселение", — сказал он.​

По словам одного из жителей, в новых домах жилая площадь примерно такая же, как в домах, которые сносят, но общая больше, уже установлены кондиционеры.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, комментируя итоги встречи, назвал ее «конструктивной». «Уверен, что социальная напряженность спадет, потому что люди увидят, что реконструкция района делается, в первую очередь, для их блага. Со своей стороны буду тщательно контролировать, как застройщик реализует меры по максимальному снижению всех временных неудобств, связанных со строительством», — сказал он.​