МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Минтранс РФ отсрочит введение требований по хранению персональных данных в России при бронировании и покупке авиабилетов с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на замминистра транспорта Александра Юрчика, курирующего авиацию.

По его словам, министерство готовит соответствующие изменения в июльский проект постановления, обязывающий все компании, предоставляющие авиаперевозчикам услуги онлайн-бронирования и покупки авиабилетов, с 1 января 2020 года размещать персональные данные в России и обрабатывать их на местных серверах. Таким образом, государство пошло на уступки авиакомпаниям, у которых нет технической возможности в срок завершить реорганизацию работы с данными.

Как отмечает издание, исходный документ вызвал напряжение на авиарынке — уже не первый год его ключевые участники и их партнеры среди систем бронирования в один голос говорили о фактической невозможности применять эти требования в отрасли. Профильных отечественных продуктов всего два: новая и малоизвестная Национальная система бронирования (НСБ), разработанная "Ростехом", аэропортом "Внуково" и ТАИС, и традиционная "Сирена-Трэвел", развитие которой началось еще во времена СССР.

Западные системы бронирования до сих пор не высказывали готовности пойти навстречу клиентам и регуляторам и перевести хранение и обработку данных в Россию, скорее наоборот, пишет газета. Однако теперь ситуация изменилась. Заместитель гендиректора "Аэрофлота" Кирилл Богданов в четверг объявил, что американская компания Sabre, с которой работает авиакомпания, перенесет данные и процессинг в РФ, причем за свои средства.

Второй по величине российский перевозчик S7 в ноябре 2018 года перешел с принадлежащей SITA системы Horizon на Amadeus. Глава директората развития технологий S7 Руслан Верещагин сообщил, что компании сейчас также ведут переговоры о переносе данных в Россию. В S7 рассчитывают подписать меморандум с Amadeus в течение нескольких недель.

Точных данных о стоимости услуг иностранных сервисов для российских авиаперевозчиков в открытом доступе нет: стороны не раскрывают цены контрактов, ссылаясь на коммерческую тайну. По оценкам экспертов, трансфер данных и технологий может обойтись IT-компаниям в десятки, а то и сотни миллионов долларов, отмечает газета.