МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В Mail.R​u Group приняли решение закрыть сервис, предоставляющий услуги по сравнению цен "Товары@Mail.Ru", передает РБК со ссылкой на данные источников.

Данный проект будет ликвидирован 24 декабря, а с 23 ноября приостанавливается прием заявок на регистрацию новых участников проекта. Также будет закрыта услуга приема платежей.

По данным Национальной ассоциации дистанционной торговли, Mail.Ru Group практически отказалась от какой-либо поддержки ресурса, т.к. сейчас для компаний более выгоден формат макетплейса.