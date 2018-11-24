МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Миллиардер Роман Абрамович решил создать фонд поддержки отечественного кино, инвестиции на 2019 год запланированы на уровне 1 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Пока проект находится в стадии обсуждения, итоговых решений по нему пока нет.

Согласно предварительной информации, кинопродюсеры получат возможность претендовать на инвестиции объемом 20-50% от размера бюджета киноленты. При этом финансировать фонд Абрамовича в фильмы будет только на этапе окончания съемок или постпродакшене.