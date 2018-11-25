МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, расширяющий список преступлений, по которому можно закрыть уголовные дела в случае возмещения ущерба потерпевшей стороне.

В частности, речь идет о злоупотреблении доверием, присвоении, растрате, нарушении изобретательских, а также патентных прав. В данных список вошли также мошенничество и плагиат. Т.е. речь идет о преступлениях небольшой тяжести.

Кроме того, предполагается, что если виновный в невыплате пенсий и стипендии погасит задолженность и такое нарушение будет им осуществлено впервые, то он также освобождается от ответственности.

Этот документ призван сформировать в стране хороший деловой климат, а также защитить бизнес от необоснованного уголовного преследования.