СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — ПРАЙМ. Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России сообщила, три корабля ВМС Украины неправомерно пересекли российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и не подчиняясь законным требованиям российских властей.

"Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт", — сказал Волков.

Решение принято в целях безопасности.