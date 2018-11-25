МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Судна ВМС Украины на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной, заявили РИА Новости в ЦОС ФСБ России.

Ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу.

"Сегодня в 11.30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза. В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной. Погранслужбой ФСБ России принимаются все необходимые меры для пресечения данной провокации", — сообщили в ФСБ.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что украинские корабли совершили акт морской агрессии против РФ и втоптали в грязь международное морское право. По его словам, Киев пытается прощупать готовность ВМС России на силовое сопротивление.