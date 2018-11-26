МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Французская Danone рассматривает возможность покупки крупнейшего в РФ производителя детского питания липецкого АО "Прогресс" (бренды "Фрутоняня" и "Малыш"), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

Чиновник из администрации Липецкой области также слышал об интересе французской компании к активу, но полагает, что переговоры пока на ранней стадии. В Danone и "Прогрессе" отказались от комментариев изданию.

По данным источника газеты, знакомого с данными Nielsen, на ноябрь 2018 года "Прогресс" занимал около 25% этого рынка в годовом выражении. Предприятие также выпускает минеральную воду "Липецкий бювет". Основными владельцами "Прогресса" выступают Ольга Белявцева и Светлана Борцова.

"Прогресс" ранее был частью производителя соков "Лебедянский" семьи Борцовых, Белявцевой и Дмитрия Фадеева, пишет газета. В 2008 году PepsiCo приобрела 75,53% "Лебедянского" за 1,4 миллиарда долларов, консолидировав всю компанию, но производство детского питания и воды было предварительно выделено в отдельную структуру. Через некоторое время владельцы "Прогресса" начали искать покупателей на этот бизнес. В 2011 году стало известно об интересе к активу Nestle, но стороны не сошлись в цене.

По данным источника издания в отрасли, собственники "Прогресса" тогда оценивали компанию в 485 миллионов долларов. Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный сегодня оценивает возможную стоимость "Прогресса" в диапазоне 25-35 миллиардов рублей.

Danone на ноябрь 2018 года был третьим производителем детского питания с примерной долей 15% после PepsiCo ("Агуша", около 20%), делится данными Nielsen источник газеты в пищевой компании. По его словам, сделка позволит Danone не только занять 40% рынка, но и получить весь ассортимент детского питания, включая фруктовые и овощные смеси.