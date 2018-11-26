МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Березниковский содовый завод (БСЗ), входящий в состав "Башхима", планирует купить у "Т Плюс" обеспечивающую завод паром ТЭЦ-4 за 144 миллиона рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Электростанция установленной мощностью 29,2 МВт по электроэнергии и 276,4 Гкал/ч по теплу является единственным источником теплоэнергии для предприятия. По данным издания, сделка может быть закрыта до конца года. Также БСЗ придется инвестировать в модернизацию электростанции, построенной в 1931 году.

Как говорится в отчете БСЗ за первый квартал, в ноябре 2017 года "Т Плюс" уведомило завод о намерении вывести из эксплуатации ТЭЦ-4 с 1 января 2019 года. Указывается, что максимальный срок продления вывода из эксплуатации составляет три года, отмечает издание. В отчете БСЗ говорилось, что завод рассматривает альтернативные варианты обеспечения теплоэнергией. Так БСЗ может купить эту ТЭЦ с последующей реконструкцией и модернизацией, или построить собственную ТЭС.

В "Т Плюс" пояснили "Коммерсанту", что на данный момент сделка по Березниковской ТЭЦ-4 получила все необходимые одобрения и компания рассчитывает до конца года передать актив новому собственнику.

ТЭЦ-4, построенная в 1931 году, является самым старым активом "Т Плюс" в регионе. БСЗ придется сделать значительные инвестиции в модернизацию ТЭЦ, а также в снижение потерь в сетях.

Как пишет издание, председатель совета директоров ООО "Сода-Хлорат" (расположено на одной площадке с БСЗ) Марина Медведева сообщила, что предприятие не будет покупать котельную, поскольку считает покупку невыгодной.