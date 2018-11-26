МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО в январе-сентябре выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Чистый процентный доход вырос на 26,4%, до уровня в 4,3 миллиарда рублей. Доход от операционной деятельности увеличился на 27,6%, составив 6,1 миллиарда рублей.

Процентные расходы составили 2,8 миллиарда рублей, увеличившись на 21,5%. Расходы на персонал выросли на 18,9% и составили 2,4 миллиарда рублей. Прочие операционные расходы увеличились в 1,6 раза, до уровня в 760,3 миллиона рублей.

Активы с начала года выросли на 29,1%, до 57,4 миллиарда рублей, обязательства — на 34,1%, до 47,4 миллиарда рублей.

Созданная в 1999 году автолизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц. ЛК "Европлан" на 100% принадлежит ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции".